Palmeiras terá Vitor Roque titular, e São Paulo conta com retorno de Luciano; veja escalações

Do outro lado, o São Paulo terá uma mudança em relação ao 11 inicial da vitória sobre o Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão. Luciano assume a vaga de Marcos Antônio no meio-campo e completa o 'quarteto mágico' com Oscar, Lucas e Calleri. Zubeldía, assim, mantém o sistema com três zagueiros, que tem funcionado para o Tricolor.

O São Paulo está escalado da seguinte forma: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Luciano, Oscar e Enzo Díaz; Lucas e Calleri.

A bola rola às 21h35 (de Brasília) para o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Em caso de empate ao fim dos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis. O finalista encara o Corinthians, que venceu o Santos na primeira semifinal no último domingo.

Flávio Rodrigues de Souza será o responsável por apitar o Choque-Rei, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral comanda o VAR.