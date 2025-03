Palmeiras realizará série de ações contra o racismo antes de Choque-Rei no Allianz

O São Paulo também divulgou, nesta segunda-feira, que irá a campo com um patch antirracista em sua manga esquerda. A ação terá a frase "Racismo = Menos Três Pontos", seguido do desenho de um punho erguido - símbolo da luta antirracista. O clube do Morumbis, além da punição criminal, defende a punição esportiva ao clube do torcedor que comete tal ofensa.

O caso Luighi

Na última quinta-feira, no Estádio Gunther Vogel, no Paraguai, o jogador Luighi, da base palmeirense, sofreu ofensas racistas de torcedores do Cerro Porteño, em partida da Libertadores sub-20.

No mesmo dia do ocorrido, ainda, o São Paulo se manifestou em suas redes sociais e defendeu o atleta do Palmeiras. "Que os responsáveis sejam punidos. Independentemente de clubes e rivalidades, que lutemos juntos contra esses episódios lamentáveis e repugnantes de racismo".