Mano aponta evolução do Fluminense, lembra única derrota de Filipe Luís e projeta final contra o Flamengo

O Fluminense conquistou a classificação para a final do Campeonato Carioca no último domingo. Após vencer na ida por 4 a 0, o Tricolor empatou sem gols com o Volta Redonda e garantiu a vaga na decisão, que terá o Flamengo como adversário.

Já entrando no clima da final, o técnico Mano Menezes lembrou que a única derrota de Filipe Luís como técnico foi para o Fluminense. No final do ano passado, o Tricolor bateu o Rubro-Negro por 2 a 0, em clássico válido pelo Brasileirão. O treinador ainda afirmou que sua equipe deve ser mais completa para a decisão.

"Finais têm de tudo. Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Filipe (Luís) tem é para a gente. Cada jogo tem sua história. A gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, estratégia e um monte de coisa que vão estar nessa receita que nós queremos que funcione. A equipe foi adquirindo uma personalidade forte, que, ao meu ver, nos possibilita jogar contra qualquer adversário", apontou Mano.