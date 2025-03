Líder, Sada Cruzeiro atropela lanterna Neurologia Ativa pela Superliga masculina

Neste domingo, o Sada Cruzeiro venceu o Neurologia Ativa, pela 19ª rodada da Superliga masculina de vôlei. No Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, o time visitante não tomou conhecimento e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/11, 25/20 e 25/19.

Com a vitória, o Sada Cruzeiro segue na liderança da Superliga masculina, com 45 pontos, quatro a mais que o vice-líder Minas, que ainda joga na rodada. Por outro lado, o Neurologia Ativa, que ainda não venceu na competição, é o lanterna, com apenas dois pontos.

O Sada Cruzeiro volta à quadra nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando enfrenta o Juan Ferreira, do Uruguai, pelo Sul-Americano Masculino de Vôlei, no Ginásio do UTC. O Neurologia Ativa encara o Joinville no dia 17 de março, segunda-feira, às 21 horas, pela 20ª rodada da Superliga masculina.