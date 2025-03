João Victor Oliva conquista duas vitórias no Concurso de Dressage Internacional - CDI Real Escuela 2025

Visando desafios internacionais e Mundial de Cavalos Novos 2025, o cavaleiro olímpico João Victor Marcari Oliva, 27, vice-campeão pan-americano em 2023, montando Mantovani's Orion de La Gesse garantiu duas consistentes vitórias no tradicional Concurso de Dressage Internacional - CDI Real Escuela 2025 - em Jerez de La Frontera, na Espanha.

A dupla competiu na categoria de animais de sete anos do Internacional de Cavalos Novos CDIYH, reservada a cavalos novos de cinco, seis e sete anos. Neste domingo, na prova Preliminary, o conjunto (cavalo/cavaleiro) registrou 74.018% de nota média final na avaliação dos juízes, e nesta segunda, na Preliminary Final, a nota subiu para 75.386%.

"O Orion é um cavalo que deposito muita esperança. Ele já vem ganhando essa categoria, que é uma categoria forte, com movimentos muito exigentes. Ele tem uma facilidade de aprendizado grande, mas ainda tem muito que melhorar. Essa foi a primeira prova do ano, e estou muito satisfeiro com o resultado", comentou o atleta no final da competição.