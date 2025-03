Gustavo admite treta com Memphis em derrota do Corinthians no Equador, mas minimiza: "Normal"

O zagueiro Gustavo Henrique abriu o jogo após a classificação do Corinthians à final do Campeonato Paulista e falou sobre a discussão com Memphis Depay há dias atrás. Os jogadores se desentenderam no vestiário durante a derrota do Timão para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores.

O defensor admitiu que discutiu com o holandês, mas minimizou o episódio e enxerga a briga como natural. O atleta ainda desmentiu boatos de que teria ido às vias de fato com o companheiro e disse que já se resolveu com o atacante.

"Discussão normal, de dois caras que queriam resolver a questão. A gente não vinha bem no primeiro tempo. Foi no intervalo, a gente começou a discutir. Normal de um time que quer melhorar a cada jogo. Coisa de vestiário", disse o zagueiro na zona mista.