Grêmio faz penúltimo treino com foco no duelo contra o Athletic-MG pela Copa do Brasil

Para enfrentar o Athletic-MG, Quinteros não poderá contar com o meia Edenilson, expulso na classificação sobre o São Raimundo. Kannemann, Rodrigo Ely, Cuellar e Aravena, lesionados, também podem desfalcar o Tricolor Gaúcho. Ele ficaram de fora do jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, no último sábado.

Além disso, o treinador ainda pode poupar algumas peças visando o jogo de volta da final Estadual. No domingo, a equipe visita o Internacional, no Beira-Rio. O Grêmio perdeu na ida por 2 a 0.

O treino foi o penúltimo do elenco gremista antes da viagem para São João Del Rei, no interior de Minas Gerais, local da partida. Quinteros comanda o último trabalho na manhã desta terça, e a delegação embarca depois do almoço.