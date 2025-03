Gol, incômodo, Carnaval e banco: como Neymar foi do brilho à frustração em uma semana no Santos

"O Neymar apresentou um desconforto e nós achamos que era importante não ter contribuição no jogo. É apenas um desconforto, mas acabou o tirando do jogo. Foi um pedido meu e ele aceitou claramente estar com o grupo, mesmo sem poder participar, porque ele é um jogador diferenciado, iluminado, tem uma energia fantástica e que hoje sofreu muito não podendo participar do jogo", disse Pedro Caixinha em entrevista coletiva.

"A única coisa pensada foi: o jogador tem um desconforto e, se tem um desconforto, não vou arriscar o jogador no Santos. Não penso na Seleção Brasileira, obviamente. Quando um jogador tem um desconforto, que pode estar associado a um risco de lesão, eu não vou arriscar. Isso precisa ser conversado diretamente com o próprio jogador. Uma das coisas que nós temos como promessa é fazer de tudo para que o Neymar não se lesione. Um desconforto não é uma lesão, por isso não vamos criar caso onde ele não existe. Ele apenas sentiu um desconforto e não estava em condições de dar o seu melhor", acrescentou.

A ausência do meia-atacante no jogo mais importante do Alvinegro Praiano na temporada até o momento frustrou os torcedores. Nas redes sociais, o ídolo se posicionou.

"Tudo o que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros. Mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente! Infelizmente, faz parte do futebol. Hoje não deu, mas voltaremos mais fortes para lutar pelos nossos objetivos!", escreveu o atleta em sua conta oficial no Instagram.

Ao sair do vestiário da Neo Química Arena, o camisa 10 passou pela zona mista e chegou a tirar fotos com alguns torcedores do Corinthians. Ele foi chamado por repórteres para conceder entrevista, mas ignorou e se dirigiu ao ônibus do Peixe.

Agora, portanto, Neymar foca na Seleção Brasileira, já que o Santos só volta a campo no final de março, para a disputa do Campeonato Brasileiro.