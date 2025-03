Giro europeu: Lazio empata com Udinese e desperdiça chance de entrar no G4 do Italiano

Nesta segunda-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio recebeu a Udinese no Stadio Olimpico e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Alessio Romagnoli, enquanto Florian Thauvin balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Marco Baroni seguiu na quinta colocação, agora com 51 pontos. Assim, desperdiçou a chance de ultrapassar a Juventus, que possui 52, na quarta posição. Do outro lado, a Udinese, décima colocada, com 40 conquistados, ampliou sua invencibilidade para seis jogos. São quatro triunfos e dois empates.

A Lazio retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra o Viktoria Plze?, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. A bola rola às 14h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico. A Udinese, por sua vez, encara o Hellas Verona no próximo sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida está marcada para às 11h, no Bluenergy Stadium.