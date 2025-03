Gabriel Brazão lamenta derrota do Santos diante do Corinthians e fala sobre a falta de Neymar

Neste domingo, o Santos perdeu para o Corinthians, por 2 a 1, na Neo Química Arena, e foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. O goleiro Gabriel Brazão lamentou a derrota no clássico e falou do impacto da ausência de Neymar em campo.

"Frustrante. A gente estava em uma crescente taticamente e tecnicamente. Uma derrota como hoje dói bastante, estávamos confiantes. Sabemos das nossas qualidades. O Neymar faz falta em qualquer clube do mundo. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Infelizmente, não pode estar com a gente, mas o grupo é muito qualificado. Não conseguimos a vitória, mas estamos juntos nessa", disse Gabriel Brazão na zona mista.