Flamengo lança coleção especial em homenagem ao Mundial de 1981

A coleção conta com a camisa Rubro-Negra, que remete ao modelo utilizado na vitória em Tóquio, bem como uma camiseta branca com detalhes em vermelho na gola e mangas. Um agasalho em vermelho, com listras brancas e pretas, completa o lançamento.

A coleção já está disponível nas lojas oficiais do Flamengo e no site da fornecedora, com preços a partir de R$249,99.