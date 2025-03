Enquete: torcida do São Paulo quer quarteto como titular na semifinal do Paulista contra o Palmeiras

O quarteto do São Paulo, formado por Oscar, Lucas, Luciano e Calleri, foi relacionado em nove partidas deste estadual, mas não atuou junto em jogos importantes, como no empate sem gols contra o Palmeiras, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Em enquete realizada pela Gazeta Esportiva, os torcedores votaram que querem ver os quatro atletas como titulares nesta segunda-feira, pela semifinal da competição.

As equipes se enfrentam a partir das 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Com melhor campanha que o rival na fase de grupos, o Verdão tem a vantagem do mando de campo. Na enquete, 57,50% dos torcedores votaram pela titularidade, enquanto 42,50% acreditam que pelo menos um dos quatro atletas deve iniciar no banco de reservas.

(Foto: Reprodução/Gazeta Esportiva)