Corinthians resgata post do Santos sobre Yuri Alberto e tira onda; confira

O Corinthians provocou o Santos através de suas redes sociais após a vitória deste domingo, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. O clube do Parque São Jorge resgatou uma publicação antiga do Peixe sobre o atacante Yuri Alberto, revelado nas categorias de base do Alvinegro Praiano, e tirou onda com o rival.

A postagem do Santos, feita no dia 7 de março de 2020, parabenizava Yuri por ter feito um gol em um jogo da equipe. "Hoje teve gol de #MeninoDaVila. Parabéns, Yuri Alberto", escreveu o Peixe. O Timão respondeu a publicação na plataforma X (antigo Twitter) e postou: "Teve".