Corinthians e São Paulo conhecem tabela detalhada da semifinal da Supercopa feminina

Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da semifinal da Supercopa do Brasil feminina de 2025. Corinthians, São Paulo, Flamengo e Cruzeiro disputam o título.

O São Paulo enfrentará o Flamengo, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O Tricolor Paulista chegou à semifinal após golear o Sport por 4 a 0, na Ilha do Retiro. Já o Rubro-Negro derrotou o Real Brasília por 3 a 1, no Estádio Valmir Bezerra.

A segunda semifinal será protagonizada por Corinthians e Cruzeiro. O duelo acontece também nesta quarta, às 19h, no Estádio Primeiro de Maio. Nas quartas de final, o Timão venceu o Grêmio por 3 a 0, na Arena do Grêmio. Já o Cruzeiro superou o Bahia por 1 a 0, no Estádio Antônio Carneiro.