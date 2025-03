São Paulo tenta quebrar marca de cinco clássicos sem vencer fora do Morumbi

Nesta segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), pela semifinal do Paulistão, o São Paulo terá uma missão contra o Palmeiras no Allianz Parque: voltar a vencer clássicos como visitante. Longe do Morumbis, o Tricolor passa por uma sequência de cinco jogos sem triunfar, com três empates e duas derrotas.

A última vez que venceu um rival longe de seu estádio foi no dia 30 de janeiro de 2024, quando derrotou o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Paulistão. Na ocasião, o Tricolor conquistou seu primeiro triunfo na casa do adversário.

Desde então, o time acumula um jejum que começou na Supercopa do Brasil, contra o próprio Palmeiras, em fevereiro. Embora tenha sido campeão nos pênaltis, a partida, realizada no Mineirão, terminou empatada em 0 a 0 no tempo normal.