Com Vasco eliminado no Carioca, veja aproveitamento de Carille nos primeiros 12 jogos

Pelo Carioca, as vitórias do Vasco com o técnico foram diante de Madureira, Portuguesa, Maricá, União Rondonópolis e Botafogo. Já um outro triunfo foi pela Copa do Brasil, sobre o Nova Iguaçu.

Agora, o treinador terá 20 dias livres para trabalhar com o grupo. O Gigante da Colina volta à campo apenas no dia 30 deste mês, quando encara o Santos no Estádio São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.