Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr bate time iraniano e vai às quartas da Champions da Ásia

Os gols

Com apenas oito minutos de jogo, Durán roubou a bola perto da área adversária e bateu cruzado. A bola desviou no zagueiro e encobriu o goleiro, morrendo dentro do gol.

Aos 26 minutos da primeira etapa, Cristiano Ronaldo marcou de pênalti. Com uma cavadinha no meio do gol, o astro português aumentou a vantagem do Al-Nassr.

Já aos 37 da etapa complementar, após receber passe do brasileiro Ângelo, Durán marcou mais um e fechou o placar com uma finalização rasteira, cruzada.