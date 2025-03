Classificação devolve tranquilidade a Ramón e motiva Corinthians a buscar virada na Libertadores

O Corinthians encerrou um jejum de cinco anos e voltará a disputar uma final de Campeonato Paulista em 2025. A equipe eliminou o Santos ao vencê-lo por 2 a 1 no último domingo, na Neo Química Arena, e devolveu a tranquilidade ao técnico Ramón Díaz.

O treinador argentino estava pressionado no cargo em virtude das más atuações recentes da equipe. As críticas ao trabalho do comandante ficaram ainda mais latentes após a dura derrota de 3 a 0 do Timão para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores.

Havia, inclusive, chances de Ramón ser demitido em caso de um resultado negativo no clássico com o Peixe. Com a vaga garantida na final, ele deve ser mantido no comando do time ainda que seja eliminado da Libertadores.