Carrillo, do Corinthians, é convocado pelo Peru para jogos pelas Eliminatórias

O meio-campista André Carrillo, do Corinthians, foi convocado pelo Peru para os duelos contra Bolívia e Venezuela pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A lista foi divulgada na noite do último domingo.

O jogador de 33 anos não era convocado pela seleção peruana desde a Copa América, disputada no meio de 2024. Ele ficou de fora das convocações do antigo técnico da equipe, Jorge Fossati, que deixou o cargo no início do ano.