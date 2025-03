Bruno Henrique sofre lesão na coxa e é dúvida no Flamengo para final contra o Fluminense

Cebolinha está fora desde o mesmo compromisso, por lesões no músculo posterior da coxa direita e no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Já Michael, com contusão na posterior da coxa esquerda, atuou pela última vez no dia 15 do mês passado, quando venceu o Vasco por 2 a 0.

"Everton Cebolinha e Michael estão em uma nova fase. Entraram no campo com a preparação física, sendo monitorados também pela fisioterapia. Não tiveram nenhuma intercorrência nas atividades, não se queixaram de dor e seguem conforme a programação. Tudo vai depender da evolução diária, conforme forem cumprindo as etapas, vamos conseguir ter uma decisão sobre o jogo de domingo", finalizou Fernando Sassake.

O Flamengo enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Válida pelo primeiro jogo da final do Carioca, a partida será no Maracanã, com mando do Tricolor.