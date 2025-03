Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória conhecem tabela detalhada da sexta rodada da Copa do Nordeste

Nesta segunda-feira, Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória conheceram as datas, locais e partidas de seus duelos pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

As cinco equipes entram em campo na quarta-feira (19). Às 19h (de Brasília), o Bahia encara o CSA, no Estádio Rei Pelé, enquanto o Ceará duela com o Juazeirense, na Arena Castelão.

Já às 21h30, no Marizão, o Fortaleza recebe o Sousa-PB, e o Sport visita o Vitória, no Barradão.