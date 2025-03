Atlético-MG confirma ida de Alisson ao Shakhtar e fecha terceira maior venda do clube

Ver no Threads

Esta foi a terceira venda mais cara da história do Galo, atrás apenas de Paulinho, que se transferiu para o Palmeiras neste ano, e Bernard, também vendido ao Shakhtar, em 2013.

Em 2025, Alisson entrou em campo apenas duas vezes vestindo a camisa do Atlético-MG, pois foi convocado para disputar o Sul-Americano Sub-20 com Seleção Brasileira, sendo campeão do torneio com a Amarelinha.