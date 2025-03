Às vésperas das oitavas da Champions, técnico da Inter alerta: "Toda partida tem suas armadilhas"

O goleiro titular, Sommer, está sem atuar pelos Nerazzurri desde o dia 16 do último mês, quando a equipe foi derrotada pela Juventus. No fim de semana, o arqueiro esteve no banco no embate com o Monza.

"Ele está lutando há um mês com um problema no tornozelo. Isso o incomoda e ele não consegue treinar como antes, apesar dos analgésicos e infiltrações. Ele começou no banco contra o Monza, vou avaliar o que fazer amanhã", relatou o treinador.

Ainda falando sobre desfalques, Inzaghi atualizou as situações de De Vrij, Lautaro Martínez e Zielinski, dúvidas para as oitavas.