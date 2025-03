Após eliminação no Paulista, Marcelo Teixeira revela o objetivo do Santos para a temporada de 2025

Com a eliminação no Campeonato Paulista diante do Corinthians, o Santos muda sua atenção para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Em entrevista à ESPN nesta segunda-feira, o presidente Marcelo Teixeira revelou que o objetivo do clube nesta temporada é se classificar a uma competição internacional.

"Tudo faz parte de uma gestão profissional para que o clube continue crescendo, cumprindo as suas obrigações, mas também almejando chegar em compromissos e resultados esportivos melhores. O objetivo que o Santos tem para 2025, é chegar a uma competição internacional", disse.

"O objetivo até então, de 24, era chegar a uma Copa do Brasil. Nós alcançamos essa meta. De 25, nós alcançamos de novo a Copa do Brasil, a de 26. E agora, neste ano, através da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, queremos chegar a uma competição internacional. Assim, nós estamos indo, de acordo com a programação que o clube está fazendo", completou.