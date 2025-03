Zubeldía deve utilizar quarteto do São Paulo como titular na decisão contra o Palmeiras? Vote!

O técnico Luis Zubeldía tem optado por utilizar diferentes escalações desde o início do Paulistão. O quarteto do São Paulo, formado por Lucas, Oscar, Luciano e Calleri, apesar de ter sido relacionado em nove partidas deste estadual, não atuou junto em jogos importantes, como no empate sem gols contra o Palmeiras, pela décima rodada, e na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pelas quartas de final da competição.

Contra o Tigre, Zubeldía optou por não utilizar Oscar como titular. Já diante o Palmeiras, o meio-campista e Lucas Moura iniciaram a partida no banco de reservas, ao contrário do jogo contra o São Bernardo, no qual o técnico argentino preferiu começar com os dois jogadores e, assim, deixar Luciano e Calleri entre os reservas.

Atuando juntos, os quatro jogadores somam três vitórias, dois empates e duas derrotas. Em relação aos tentos e assistências, balançaram as redes nove vezes e deram sete passes para gol.