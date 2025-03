Yuri Alberto fala sobre pé machucado e valoriza vaga do Corinthians na final: "Merecemos muito"

O Corinthians está classificado para a final do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Timão superou um Santos enfraquecido pela ausência de Neymar, que não saiu do banco de reservas da Neo Química Arena, e eliminou o rival ao vencê-lo por 2 a 1. Autor de um dos gols da equipe, o atacante Yuri Alberto deixou o campo com o pé machucado e falou sobre as dores, além de valorizar a vaga na decisão.

"Meu pé acabou travando ali na hora, tomara que não seja nada grave. Vamos fazer alguns exames", afirmou o atleta à Record TV.

"Muito feliz pela vitória, pela entrega. Essa torcida e esse grupo merecem muito estar nessa grande final. Vamos lutar muito para que a gente possa ser campeão. A partir de amanhã a gente começa a pensar na grande final que temos na quarta-feira. Vamos trabalhar para reverter esse resultado", acrescentou.