Último encontro com Corinthians marcou mudança de chave do Santos; veja o que mudou

No clássico, ele montou o Santos com três zagueiros: João Basso, Zé Ivaldo e Luan Peres. Destes, apenas Zé Ivaldo permanece entre os titulares. João Basso falhou nos dois gols dos rivais e foi duramente criticado. Luan Peres, por sua vez, perdeu a posição para Gil.

O experiente zagueiro vinha sem moral com o técnico, porém isso mudou justamente a partir do duelo com o Corinthians. Com o sistema defensivo em baixa, Gil passou a ganhar espaço e está dando conta do recado. Não à toa, a equipe sofreu apenas um tento nos últimos quatro jogos.

O revés na Neo Química também fez o português repensar a lateral direita. Leo Godoy vinha sendo titular absoluto, porém falhou e chegou a levar uma bronca de Neymar. Ainda no segundo tempo, JP Chermont entrou na vaga do argentino e não saiu mais.

Outro Menino da Vila que deixou o clássico em alta foi Gabriel Bontempo. O meio-campista substituiu Diego Pituca, que admitiu não estar em boa fase, e tomou conta do setor ao lado de João Schmidt. O volante de 31 anos, por sua vez, recuperou o bom futebol, voltou aos 11 iniciais e recolocou Tomás Rincón no banco.

Já no ataque, Yeferson Soteldo entrou muito bem no decorrer do segundo tempo do clássico. Ele participou ativamente do gol de honra do Santos e não saiu mais da equipe, formando um quarteto com Neymar, Tiquinho e Guilherme.