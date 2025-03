Torcida do Corinthians espalha faixas em provocação ao Santos na Arena antes de semifinal

A semifinal do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos, neste domingo, começou antes mesmo da bola rolar. A torcida do Timão cutucou o rival e espalhou faixas em provocação ao Peixe na Neo Química Arena.

Os torcedores estenderam cartazes no setor Leste com os dizeres: "O maior Alvinegro", "2009 Paulistão fenomenal", "Eterno 7 x 1", "11 x 0 sensacional", "2001 eu ainda lembro", "Libertadores 2012" e "2023 manda lemBranças", com destaque para a letra B, uma vez que o Santos foi rebaixado à Segunda Divisão do Brasileiro naquele ano.

Os rivais chegam para o confronto eliminatório em momentos distintos. Embalado pelo 'efeito Neymar', o Peixe vem de quatro vitórias consecutivas na temporada. O craque, porém, iniciará a partida no banco de reservas.