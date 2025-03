São Paulo não vence Palmeiras no Allianz pelo Paulistão há quatro jogos; confira

O São Paulo busca quebrar um tabu diante do Palmeiras no Allianz Parque para chegar à final do Campeonato Paulista, sem precisar levar a decisão para os pênaltis. Isso porque o time não vence o rival em jogos válidos pela competição estadual desde 2021. São três empates sem gols e uma derrota.

O último triunfo foi pela quinta rodada, no dia 16 de abril de 2021, quando o Tricolor saiu vencedor pelo placar de 1 a 0, com gol de Pablo.

Já o revés aconteceu em abril de 2022, quando sofreu uma goleada por 4 a 0 no jogo de volta da final do Paulistão daquele ano. A derrota ainda custou o título, já que o São Paulo viu o adversário reverter o placar agregado de 3 a 1, construído no confronto de ida.