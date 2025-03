Sabalenka vence jogo equilibrado na estreia do WTA 1000 de Indian Wells

Sweet victory ?@SabalenkaA takes out Kessler after an exciting match 7-6(4), 6-3!#TennisParadise pic.twitter.com/b03x3lbVAC

No primeiro set, Sabalenka não enfrentou break-points e cedeu apenas cinco pontos nos games de serviço. Ela fez o dobro de winners (16 a 8) para vencer o tiebreak. Já no segundo set, a bielorrussa continuou sem ser ameaçada no saque e foi mais efetiva na devolução para conseguir duas quebras.

Bencic vence Anisimova em duelo de campeãs

Em duelo de duas tenistas que venceram títulos recentes, a suíça Belinda Bencic superou a norte-americana Amanda Anisimova por 6/4, 6/7 (3-7) e 6/1. Bencic venceu o WTA 500 de Abu Dhabi há um mês, enquanto Anisimova ganhou o WTA 1000 em Doha, há três semanas.

A suíça enfrentará a russa Diana Shnaider, número 13 do ranking, que eliminou a norte-americana Alycia Parks por duplo 6/1.