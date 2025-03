Ramón escala Corinthians com novidades, e Santos terá Neymar no banco; veja times

Corinthians e Santos estão definidos para o jogo decisivo deste domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. Do lado mandante, o técnico Ramón Díaz escalou o Timão com algumas novidades, enquanto o Peixe terá Neymar no banco de reservas.

As mudanças na equipe do Parque São Jorge são as entradas de José Martínez, que se recuperou de um desconforto no joelho, Raniele, recuperado de uma contusão de grau 2 na coxa direita, e Angileri, que rouba a vaga de Hugo na lateral-esquerda. André Carrillo, preservado na derrota para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores, também inicia a partida.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.