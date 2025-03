Promessas da base, Bidon e Bontempo se consolidam no meio-campo de Corinthians e Santos; veja comparação

O garoto, entretanto, recuperou seu lugar e virou peça fundamental na arrancada que tirou o Timão da zona de rebaixamento e levou para a fase prévia da Libertadores de 2025. Desde então, não saiu mais dos onze iniciais.

Gabriel Bontempo, por sua vez, demorou para receber uma chance na equipe principal do Santos. Destaque na categoria sub-20 durante o último ano, o Menino da Vila só foi ser integrado de vez aos profissionais no começo de 2025, com o técnico Pedro Caixinha.

Originalmente meia-atacante, o jogador foi deslocado para a função de segundo volante para suprir uma carência do elenco alvinegro, uma vez que o titular Diego Pituca vive má fase. E o teste deu muito certo. O atleta se firmou na posição e foi peça importante para a evolução do Peixe na reta final da primeira fase do Estadual.

Na última quarta-feira, Bidon completou 50 partidas oficiais com a camisa do Corinthians. São 34 aparições como titular, além um gol marcado e duas assistências. Ele entrou em campo apenas cinco vezes nesta temporada, pois se ausentou dos primeiros jogos do Timão para defender a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Já Bontempo soma dez compromissos disputados pelo Santos, sete como titular. Ele balançou as redes uma vez e distribuiu um passe para gol.