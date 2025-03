Pedro Raul faz mais um, Ceará goleia Maracanã e encara Fortaleza na final do Cearense

O Ceará não tomou conhecimento e atropelou o Maracanã por 4 a 0, neste domingo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Os gols foram marcados por Pedro Raul, Marcos Victor, Fernandinho e Matheus Araújo.

Com o resultado positivo, o Vozão, que já havia superado o adversário pelo mesmo placar no jogo da ida, avançou à grande final da competição. O título será decidido contra o Fortaleza. Já o Maracanã se despede do torneio.

O Ceará retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Confiança, pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. No mesmo dia, o Maracanã recebe o Ceilândia, também pela segunda fase da competição nacional. Desta vez o jogo acontece às 20h, no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa.