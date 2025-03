Palmeiras x São Paulo: veja informações e prováveis escalações da semifinal do Paulistão

No ataque, a grande novidade é Vitor Roque. O atacante, recém-apresentado, participou das atividades com o restante do elenco e fica à disposição do comandante português.

Por sua vez, o São Paulo, que se classificou em primeiro do Grupo C, com 19 pontos, eliminou o Novorizontino pelo placar de 1 a 0, na última segunda-feira, pelas quartas de final.

Para o Choque-Rei, Zubeldía espera contar com o zagueiro Ruan e com o meia Rodriguinho. Ambos estão em fase final de recuperação de suas respectivas lesões e podem ficar à disposição do treinador argentino. Outro que pode retornar é o volante Luiz Gustavo, que iniciou a transição física na última semana.

Em contrapartida, segue como desfalque certo o volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito. Já o goleiro Young, com uma torção no pé direito, é dúvida.

Para a decisão, Zubeldía deve repetir a escalação que eliminou o Novorizontino na última segunda-feira. Desta maneira, um provável 11 inicial do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Enzo Díaz e Oscar; Lucas e Calleri.