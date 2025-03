Palmeiras x Independiente del Valle: veja onde assistir e informações do jogo da Libertadores sub-20

Os bastidores da vitória das #CriasDaAcademia chegaram ?? ? https://t.co/tcj8WjLgro pic.twitter.com/KKIHTf2aMp

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 7, 2025

Como chegam as equipes

O Palmeiras vem de vitória sobre o Cerro Porteño, por 3 a 0, na última quinta-feira. O resultado já garantiu o Verdão na semifinal da Copa Libertadores sub-20. A equipe paulista tem seis pontos e ocupa a liderança do grupo C. O Alviverde ainda tem o melhor ataque da competição, ao lado do Flamengo, com oito gols marcados, e a melhor defesa da competição, não tendo sofrido nenhum tento.

Por outro lado, o Independente del Valle ficou no empate sem gols contra o Blooming, da Bolívia, também na quinta-feira. O time equatoriano é o terceiro colocado da chave, com apenas um ponto somado e já está eliminado da Libertadores sub-20. Apenas os líderes dos três grupos e o melhor segundo colocado garatem vaga na semifinal.