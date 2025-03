Palmeiras contesta multas da Conmebol ao Cerro Porteño e levará caso de racismo "às últimas instâncias"

O Palmeiras emitiu uma nota neste domingo repudiando as punições impostas pela Conmebol ao Cerro Porteño por conta do caso de racismo contra o atacante Luighi. O clube paulista entende que as medidas tomadas pela entidade foram "extremamente brandas".

"Com exceção da medida educativa adotada (campanha antirracista nas redes sociais do clube infrator), tratam-se de penas inócuas diante da gravidade dos fatos ocorridos e, portanto, insuficientes para combater os reiterados casos de discriminação racial no futebol sul-americano", escreveu o Verdão.

"As sanções ao Cerro Porteño, em vez de servirem ao propósito de coibir um problema seríssimo, na prática demonstram a conivência das entidades com um crime que vem se repetindo incessantemente, bem como a falência de um sistema penal incapaz de punir com o rigor necessário os crimes de racismo cometidos dentro de campo e nas arquibancadas", ampliou.