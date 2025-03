Neymar evita imprensa na saída da Arena após ficar no banco em eliminação do Santos

O meia-atacante Neymar evitou os microfones e deixou a Neo Química Arena sem falar com a imprensa após a eliminação do Santos para o Corinthians, neste domingo, pela semifinal do Campeonato Paulista. O astro ficou no banco de reservas e não atuou um minuto sequer no clássico.

Ao sair do vestiário, o camisa 10 passou pela zona mista e chegou a tirar fotos com alguns torcedores do Timão. Ele foi chamado por repórteres para conceder entrevista, mas ignorou os pedidos e se dirigiu ao ônibus do Peixe.