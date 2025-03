Nestor marca, Bahia goleia Jacuipense e encara o Vitória na final do Baiano

Antes do intervalo, o Jacuipense sofreu um pênalti, mas Flavinho acertou o travessão. Antes da cobrança, com ajuda do VAR, Matheus Firmino ainda foi expulso por dar um "peteleco" na orelha de Rodrigo Nestor.

No segundo tempo, aos 23 minutos, o Bahia fez o terceiro gol. Após bola rebatida dentro da área do Jacuipense, o meia Cauly aproveitou mais um rebote do goleiro Marcelo e fez o gol.

Aos 34 da etapa complementar, Cauly ajeitou bola na meia lua para Everton Ribeiro marcar, de perna esquerda, seu primeiro gol nesta temporada.

Para fechar a goleada, Ademir tabelou com Everton Ribeiro, avançou até a linha de fundo e cruzou para trás. Erick chegou de carrinho e anotou o quinto do Bahia.