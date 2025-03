Líder Sporting vence Casa Pia e mantém diferença de pontos para o Benfica pelo Português

Neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Português, o Sporting visitou o Casa Pia no Estádio Municipal de Rio Maior e venceu por 3 a 1, com dois gols de Gyokeres e um de Gonçalo Inácio. Ricardo Sousa (contra) foi quem diminuiu.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Rui Borges alcançou 59 pontos, na liderança da competição, e manteve os mesmos três de diferença para o Benfica, que venceu o Nacional na rodada. Do outro lado, o Casa Pia seguiu com os mesmos 36 somados, em sexto.

O Sporting retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Famalicão, pela 26ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Estádio de Alvalade. O Casa Pia, por sua vez, joga novamente no próximo domingo, diante do Nacional, também pela 26ª rodada da competição. A partida acontece às 12h30, no Estádio da Madeira.