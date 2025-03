Léo Ortiz volta a criticar gramado sintético após vitória sobre o Vasco: "Passei dois dias com dor"

O Flamengo venceu novamente o Vasco e confirmou a classificação para a final do Campeonato Carioca. Após a partida, na zona mista, Léo Ortiz voltou a criticar o gramado sintético, opção do Vasco de atuar no Nilton Santos no jogo de ida.

"O campo sintético é muito duro e isso complica. Passei dois dias com dor após o jogo de ida. Foi a opção do Vasco jogar lá", disse.