Fluminense empata com o Volta Redonda e será rival do Flamengo na final do Carioca

Neste domingo, o Fluminense confirmou a classificação para a final do Campeonato Carioca. O Tricolor ficou no empate em 0 a 0 com o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, e garantiu vaga na decisão do Estadual, com o placar agregado de 4 a 0.

Agora, o Fluminense terá pela frente o Flamengo na final do Campeonato Carioca. O primeiro jogo será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida decisiva é no próximo sábado, às 18 horas, também no Maracanã. Por outro lado, o Volta Redonda volta a campo apenas pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando recebe o Cuiabá.