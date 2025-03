Flaco se vê mais confiante após gols e quer ajudar Palmeiras a conquistar feito inédito no Paulista

O Palmeiras encara o São Paulo nesta segunda-feira, pela semifinal do Campeonato Paulista. O clube conta com o inspirado Flaco López para tentar eliminar os rivais e ir para mais uma final de Estadual. O atacante foi decisivo nos últimos dois jogos e celebrou a volta por cima na temporada.

"Marcar em situações decisivas, como foi contra Mirassol e São Bernardo, foi bom para mim e me deu muita confiança. Eu imaginava isso na minha cabeça, falava para mim mesmo para ficar tranquilo que nos momentos de decisão eu iria corresponder quando o time precisasse de mim, e foi isso", disse.

"Eu comecei o ano fora de forma por causa da operação que fiz e agora é continuar melhorando no dia a dia para sempre dar o meu máximo", afirmou o artilheiro do estadual passado com dez gols", completou.