Emiliano vê pressão com naturalidade no Corinthians e minimiza discussão no vestiário: "É do futebol"

"A gente sabe que está no maior clube do Brasil. O elogio é muito grande e a crítica também. Sempre trabalhamos em clubes de muita exigência. Encaramos a pressão com muita tranquilidade. Eu gosto que aconteça a briga, é normal, brigo todo dia com ele [Ramón]. São coisas do futebol. Devíamos uma resposta ao torcedor, fizemos um grande jogo. Estamos muito perto de um sonho, depois de seis anos o Corinthians pode ganhar um título", afirmou o auxiliar.

"Foi um papo muito bom [com as uniformizadas], legal. Fomos nós que pedimos para falar com eles depois do que aconteceu na quarta-feira. O que falamos fica entre nós. Vamos lutar até o fim. Depois de seis anos estamos em uma final, é momento de desfrutar um pouco. Para nós é muito gratificante, para os jogadores também. Eles estão muito felizes. Depois de tudo o que passamos, enfrentar um grande rival e passar à final é um orgulho muito grande", acrescentou.

Questionado sobre a declaração de Ramón Díaz última quarta-feira, de que torcedores do Corinthians "choravam e imploravam para que ele salvasse o time", Emiliano disse que as falas do pai foram mal-interpretadas.

"A declaração foi mal-interpretada. Estamos aqui pelo o que vivemos aqui dentro. Viemos para experimentar isso. Já jogamos 28 partidas aqui na Arena, o apoio é fantástico. Já falamos desse tema, os torcedores nos prometeram que quarta-feira o apoio será fantástico e temos certeza disso", justificou.

De volta à decisão estadual depois de seis anos, o time do Parque São Jorge agora aguarda pelo adversário na grande final. Nesta segunda-feira, Palmeiras e São Paulo medem forças no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília), para definir o segundo classificado.

As datas e horários das partidas decisivas do Paulistão ainda não foram divulgadas, mas estão previstas para os dias 16 e 27 de março. Os detalhes serão conhecidos após o Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), marcado para terça-feira.