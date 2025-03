Eintracht leva virada do Union Berlin e sofre terceira derrota seguida no Alemão

O Eintracht Frankfurt perdeu do Union Berlin por 2 a 1 neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, no Deutsche Bank Park. Batshuayi marcou para os mandantes, enquanto Querfeld e Woo-yeong viraram para os visitantes.

Com o resultado, o Eintracht sofreu seu terceiro revés consecutivo na competição. A equipe ocupa a terceira colocação, com 42 pontos. Já o Union Berlin está em 13º, com 26.

O Eintracht volta a campo nesta quinta-feira, contra o Ajax, pela volta das oitavas da Liga Europa. A bola rola às 14h45 (de Brasília), no Deutsche Bank Park. Por sua vez, o Union Berlin enfrenta o Bayern de Munique, no An der Alten Försterei, às 11h30 do próximo sábado, em duelo válido pelo Alemão.