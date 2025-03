Diante do São Paulo, Palmeiras busca segunda maior sequência de finais seguidas de Campeonato Paulista

Nesta segunda-feira, diante do São Paulo, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, o Palmeiras busca atingir sua sexta final seguida de Campeonato Paulista e a segunda maior sequência na história da competição, atrás apenas do Santos, com oito.

O Verdão participou das últimas cinco finais de Paulistão. A equipe foi campeã em 2020, 2022, 2023 e 2024, conquistando os títulos sobre Corinthians, São Paulo, Água Santa e Santos, respectivamente. E saiu com o vice-campeonato apenas em 2021, diante do Tricolor.

Caso avance nesta segunda-feira, o Palmeiras vai desempatar com o São Paulo, que disputou a final da competição em 1980, 1981, 1982, 1983 e 1985 (em 1984 o Paulistão foi disputado em pontos corridos). O Tricolor levantou a taça em 80, 81 e 85, contra Santos, Ponte Preta e Portuguesa, respectivamente. Nos outros anos, o Corinthians ficou com o título.