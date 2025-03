Coutinho, lesionado contra o Flamengo, aguarda exames e pode desfalcar Vasco no Brasileirão

O meia vascaíno deve realizar exame de imagem nesta segunda-feira. Com isso, o departamento médico vai saber a gravidade do problema. Enquanto aguarda os exames, Coutinho preocupa o Vasco. Caso uma lesão seja confirmada, será a quinta contusão do jogador em seus sete meses no Gigante da Colina.

Sem Coutinho, Fábio Carille terá problemas no setor criativo do Vasco. Além do desfalque do meia ex-Seleção Brasileira, Dimitri Payet pode deixar a equipe, segundo a imprensa francesa e o técnico não conta com Guilherme Estrella, que se lesionou na reta final do último Brasileirão. Com as três possíveis ausências, não há nenhum meia ofensivo com condições de jogo no Gigante da Colina.

O único lado positivo é que Coutinho terá tempo para se recuperar. Já eliminado no Campeonato Carioca, o Vasco só volta a campo no dia 30, quando enfrenta o Santos, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.