Coritiba empata com o Maringá e dá adeus ao Campeonato Paranaense

Campeonato Catarinense

Em Santa Catarina, a Chapecoense eliminou o Joinville, por 2 a 1, e garantiu vaga na final do Campeonato Catarinense. No Estádio Municipal Josué Annoni, os mandates venceram com dois gols de Mário Sérgio. Enquanto Marcinho descontou.

Agora, a Chapecoense vai encarar o Avaí na decisão do Campeonato Catarinense. O primeiro jogo da final acontece no próximo sábado, às 16h30, no Estádio Municipal Josué Annoni. Por outro lado, o Joinville volta a campo apenas no dia 12 de abril, sábado, quando recebe o Guarany, pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O horário da partida ainda não divulgado.