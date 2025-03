Conmebol aplica multa e impõe portões fechados ao Cerro Porteño por caso de racismo

A Conmebol divulgou neste domingo punições ao Cerro Porteño, do Paraguai, por conta das ofensas racistas contra o atacante Luighi, do Palmeiras. O clube terá que pagar uma multa e jogará com os portões fechados na Libertadores sub-20.

O valor da pena é de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil na cotação atual). O montante deverá ser pago no prazo de 30 dias corridos a partir desta segunda-feira.