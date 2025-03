Com trabalhos técnicos, São Paulo encerra preparação para semifinal contra o Palmeiras pelo Paulista

Neste domingo, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. As equipes medem forças na segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, casa do Alviverde.

Os jogadores iniciaram as atividades com um aquecimento. Na sequência, foi exigido um trabalho com fundamentos técnicos, de 11 contra 11, já com a provável escalação.

O técnico Zubeldía e sua comissão técnica, por fim, fizeram os últimos ajustes em situações de bola parada, tanto no ataque quanto na defesa.