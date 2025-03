Com golaço de Vini Jr., Real Madrid bate Rayo Vallecano e volta à vice-liderança do Campeonato Espanhol

Com a vitória, o Real Madrid chegou aos 57 pontos, voltou ao segundo lugar, empatando em pontos com o líder Barcelona. Os catalães têm uma partida a menos, após adiamento de jogo contra Osasuna. Além disso, os Blancos ultrapassaram o rival Atlético de Madrid, que ficou na terceira posição.

O Rayo Vallecano segue na sétima posição, com 36 pontos, dois a menos que o Real Betis, sexto colocado e primeiro time na zona de classificação para torneios europeus.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), quando recebe o Atlético de Madrid, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O Leicester City joga no próximo domingo, quando enfrenta a Real Sociedad às 14h30, em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês.

Os gols do jogo

Em primeiro tempo eletrizante, o Real Madrid levou a melhor por conta das individualidades. Aos 29 minutos, após jogada individual, Mbappé abriu o placar. Aos 34, Vinícius Júnior fez um golaço no Santiago Bernabéu: o jogador avançou pelo lado esquerdo, pedalou para cima do lateral Ratiu e bateu cruzado para ampliar o marcador. O Rayo Vallecano diminuiu aos 47, com chute de longe de Pedro Díaz.

Entretanto, o segundo tempo não contou com tantas emoções como a primeira etapa. O Real Madrid administrou a posse de bola e controlou a partida sem criar muitas chances.